İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Mustafa Masatlı, kent merkezinde vatandaşlarımızla buluştu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çarşı gezisi sırasında kıraathanelerde ve çay ocaklarında vatandaşlarımızla buluştu.

Vatandaşlarımızla sohbet edip, sorun ve taleplerini bizzat dinleyen Valimiz, bazı esnaflara da hayırlı işler diledi.


Vali Masatlı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, insan odaklı bir yönetim anlayışı ile 2023 hedefleri doğrultusunda hızla yol alan bir Türkiye'nin olduğunu anlattığı vatandaşlarla, ayrıca Ardahan'ın geleceğine katkı sağlayacak, eğitim, sağlık, hayvancılık ve tarım konuları başta olmak üzere çeşitli konular üzerine sohbette bulundu.


Vatandaşlar, haftanın neredeyse tüm günlerinde çarşıda, pazarda veya çay ocaklarında Vali Mustafa Masatlı'yı görmekten, sorunlarını, taleplerini bizzat anlatabilmekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.