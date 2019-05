Vali Mustafa Masatlı, Köy ve Mahalle muhtarları ile toplantı yaptı

Gençlik Merkezi Spor salonunda bir araya geldiği muhtarların, görev yaptıkları köyde devletin temsilcisi olduğunu belirten Vali Masatlı, hayvancılık ve meraların korunması tedbirleri başta olmak üzere, muhtarların görev ve sorumlulukları, özel idare yatırım ve çalışmaları, KÖYDES yatırımları, sağlık, eğitim, tarım, asayiş ve sosyal yardımlar konusunda çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 24 Haziran'da seçimler oldu ve milletimizin geleneklerine uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini anlatan Vali Masatlı, “Cumhurbaşkanımız, Türkiye'de ki genel politikaları belirlemekle ilgili en üst mercidir. En üst merci olmakla birlikte onların almış oldukları kararların taşrada uygulanmasını sağlayanlar olarak ilde valiler, ilçede kaymakamlar, köyde de muhtarlar var. Dolayısıyla sizler görevinizi yaparken bu anlayışla hareket edeceksiniz çünkü devletin temsilcilerisiniz. Sizler köyde bir jandarma, bir ormancı, bir sağlıkçı, bir tarımcısınız. Köyünüzdeki her durumdan sorumlusunuz. Kanunlar sizin görev ve yetkinizi açık olarak ortaya koymaktadır. Görev süreniz boyunca yapacağınız işlerde ihtiyar heyetinizle, köydeki öğretmen ve imamla yakın diyalog halinde olmalısınız. Aldığınız kararları muhakkak Kaymakamlığa veya Valiliğe onaylatın. Çünkü onaya tabi kararlar onaylatılmadıkça hiçbir geçerliliği olmuyor. Kurumlarımızla irtibat kurmakta zorlanmayın, gelin her konunuzu rahatlıkla paylaşın. Devletin her malı, her malzemesi, her aracı vatandaşın hizmetinde kullanılır. Her talebiniz gerçekleşmeyebilir ama kurumlarımız tüm imkânlarını kullanarak yardımcı olmaya çalışacaktır” dedi.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve mera hayvancılığı yapılabilmesinde meraların korunması ve sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğuna değinen Vali Masatlı, bölge ekonomisinin hayvancılık üzerine kurulu olduğunu, dolayısıyla hayvancılığın geliştirilmesi noktasında meraların korunmasının da önemli olduğuna dikkat çekti.

Vali Masatlı, Köy ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşların yoğun olarak göçerlerden şikayetçi olması nedeniyle, 226 köy muhtarının ortak talebi soncu ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Arıcılar Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Ziraat Odası Başkanlarının da katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini ve toplantı sonucunda meraların öncelikli olarak yerel üreticilere verilmesi kararı alındığını söyledi.

Hayvancılığın ana sorunlarından birisinin meralardaki aşırı baskı ve tahribat olduğunu aktaran Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, “Mera hayvancılığı yapan bölge üreticisini ve meraları korumak, hayvan sayısının artmasına katkı sağlamak, hayvan hastalıklarını ve buzağı atımlarını en aza indirerek bölge hayvancılığını, et ve süt üretimini büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Çünkü ilimizin ana geçim kaynağı hayvancılıktır. Dolayısıyla burada hayvancılığın bitmesi demek, burada ki ekonomik hayatın bittiği anlamına gelir. Özellikle dışarıdan göçer hayvancılığın ilimize alınması, meralarımızın ciddi oranda tahrip olmasına, aynı zamanda bazı hayvan hastalıklarının da ilimizde yaygınlaşmasına, bundan dolayı hayvanlarda buzağı atması başta olmak üzere, değişik hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Buna istinaden biz de yeni bir mera kararı yazdık. Bizim burada yürüyen, kendi ayakları üstünde duran bir hayvancılığımız var. Meralarımız müthiş derecede tahrip oldu, bununla beraber hastalık düzeyimizde çok arttı. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve köyleri ilgilendiren diğer konulara da değinen Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, “Hastalıklara karşı aşılama oranımızı yüzde yüzün üstüne çıkardık. Ayrılan ödenek miktarını 30 bin TL'den 300 Bin TL'ye çıkardık. Çoban evi için konteynırlar veriyoruz. Bu yıl işlere yaylalardan başlıyoruz. Yayla yollarını ve hayvan sulaklarını öncelikli olarak yapacağız. Sondajlar ve yaylalara çok sayıda sulak bırakarak sulama konusunda da ilerleme kaydedeceğiz. Çünkü ekonominizi güçlendirmek için üretim altyapısını destekleyeceğiz, iyileştireceğiz. Siz daha çok üretip, daha çok kazanacaksınız. Tarımcı arkadaşlarımız da sütle ilgili, hayvan bakımıyla, hayvan hastalıklarıyla ilgili köy köy geziyorlar. Çiftçi eğitimlerimiz de devam ediyor. Hayvan hastalığıyla yüzde yüz mücadele ediyoruz. Bu sorunu muhakkak çözmemiz gerekiyor.

Ayrıca benim Ardahan'a tayin olmamla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle 10 milyon lira kaynak geldi. Bu parayla özel idare bünyesinde yeni üretim tesisleri kuruyoruz. Özel İdaremiz, saatte 60 ton asfalt üretirken, yeni devreye aldığımız tesis ile saatte 270 ton asfalt üreteceğiz. Kilit parke üretimimizse 150 bin metrekare parke taşı üretecek. Ayrıca beton santrali de kuruyoruz ve bu sene beton asfalt işine başlayacağız. Yaylalar için beton sulaklarımızda geldi ve 150 adet bu sene dağıtacağız. Yine borularımız hazır, bu sene köylerimizde 200 bin metrelik ana hat değişeceğiz. 500 çöp konteynırı ile 2 kamyon aldık, bunlarda köylerimizde hizmet verecek.

Cumhurbaşkanımızın Köylerin alt yapısını güçlendirmek adına başlattığı en önemli yatırım projelerinden olan KÖYDES'e de 26 milyon lira ödenek geldi. Bu parayla da inşallah köylerimizin önemli altyapı sorunlarını çözmeye çalışacağız. Köylerimizde kullanılmayan okul veya lojman varsa buraları da köy muhtarlığına veriyoruz. İhtiyacı olan muhtarımız, talepte bulunup, köy okulunu muhtarlık, taziye evi olarak kullanabilir. Sosyal yardımlarımız ve sosyal desteklerimiz devam ediyor. Vakfımız ihtiyaç sahibi, düşkün vatandaşlarımıza ulaşarak her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Sizlerde köyünüzde ihtiyaç sahibi, düşkün, mağdur durumunda olan vatandaşlarımız varsa bizlere mutlaka bildirin. Bir diğer konuda Kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Ateşi hastalığı, bu konuda da gerekli önlem ve çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık müdürlüğümüz bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapıyorlar” dedi.

Ayrıca, tüm kurum müdürleri kendi konularıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramlarını da tebrik eden Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, görevlerinde başarılar dileyerek, yolcu etti.