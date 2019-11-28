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Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla halk günü buluşmasında bir araya geldi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, çeşitli konular üzerine kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarımızla bir araya geldi.


Aralıklarla yaptığı halk buluşmalarını bugün de sürdüren Vali Mustafa Masatlı, toplantı salonunda misafir ettiği vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek, sorunlarını ve taleplerini not etti. Vali Mustafa Masatlı, vatandaşların sorunlarıyla alakalı olarak ilgili kurum müdürlerine talimatlarda bulunarak, not ettiği konularla ilgilenilmesini istedi.


Ülkemizin insan odaklı yeni yönetim anlayışı ile vatandaşlarımızın bizzat dinlenmesi, sorun ve taleplerinin değerlendirilmesi noktasında tüm kurumların üzerine düşen çalışmayı ve gayreti sergilediğine vurgu yapan Vali Mustafa Masatlı, bu tür uygulamaların sürekli devam edeceğini söyledi.

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