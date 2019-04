Vali Mustafa Masatlı, yeni seçilen muhtarlar için verilen eğitim programına katıldı

Programda konuşan Vali Masatlı, muhtarların görev yaparken tabii oldukları kanun ve uygulamalar ile görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Muhtarlara, 24 Haziranda hayata geçen Cumhurbaşkanlığı yönetim anlayışına uygun olarak ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda yapılması gerekenlerden bahseden Vali Mustafa Masatlı, muhtarların görev yaptıkları köyde devletin temsilcisi olduğunu, bu anlamda aynı zamanda kamu görevlisi olduklarını kaydetti.

Devletimizin Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinden oluştuğunu aktaran Vali Mustafa Masatlı, muhtarların bu anlamda Yürütmenin başında yer alan Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olduklarını belirterek, “Türkiye'de 16 Nisan'da referandum oldu ve ülkemizin geleneklerine uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'de ki genel politikaları belirlemekle ilgili en üst mercidir. En üst merci olmakla birlikte onların almış oldukları kararların taşrada uygulanmasını sağlayanlar olarak ilde valiler, ilçede kaymakamlar, köyde de muhtarlar var. Dolayısıyla sizler görevinizi yaparken bu anlayışla hareket etmelisiniz. Sizler köyde bir jandarma, bir ormancı, bir sağlıkçısınız. Köyünüzdeki her durumdan sorumlusunuz. Ben, sizlerden kendinizle ilgili kanunları okumanızı istiyorum. Kanunlar sizin görev ve yetkinizi açık olarak ortaya koymaktadır. Görev süreniz boyunca yapacağınız işlerde ihtiyar heyetinizle, köydeki öğretmen ve imamla yakın diyalog halinde olun. Aldığınız kararları muhakkak Kaymakamlığa veya Valiliğe onaylatın. Çünkü onaya tabi kararlar onaylatılmadıkça hiçbir geçerliliği olmuyor. Kurumlarımızla irtibat kurmakta zorlanmayın, gelin her konunuzu paylaşın. Devletin her malı, her malzemesi, her aracı vatandaşın hizmetinde kullanılır. Her talebiniz gerçekleşmeyebilir ama tüm imkânlarımızı kullanarak yardımcı olmaya çalışacaktır. Köy ziyaretlerimiz sırasında verdiğimiz sözler var onları tabiki yapacağız. Bütün imkânlarımızı vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ben yeni seçilen ve mevcut muhtarlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Mustafa Masatlı, “Devlet artık eski devlet değil. Bu ülkede yaşayan her vatandaş ülkenin Cumhurbaşkanına ve devlet adamlarına saygılı olmak zorundadır. Bu tür durumlar karşısında asla müsamaha gösterilemez. Bu ülkenin hedefleri var. Boş konuşmalarla haksız eylemlerle vakit geçiremeyiz. Sizler de bu konuda devletin birer kamu görevlisi olarak asla prim vermeyin” dedi.

Toplantıya kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.