Vali Öner göreve başladı

Balıkesir'in Burhaniye Kaymakamlığı görevinden Ardahan Valiliği görevine atanan Hüseyin Öner, bugün şehre gelerek görevine başladı.

Ankara'dan uçakla Kars Harakani Havalimanı'na gelen Vali Hüseyin Öner, burada Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal tarafından karşılandı. Ardından valiliğe geçen Vali Öner'i Damal bebeği kıyafetli öğrenciler çiçekle karşıladı. Karşılama programında pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gözetilerek hazır bulunan protokol üyeleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, muhtarlar, esnaf, vatandaşlar, STK ve oda temsilcileriyle tek tek görüşen Vali Öner, makamına geçerek görevine başladı. Makamında açıklamalarda bulunan Öner, “Ülkemizin serhat şehri, sınır bekçisi Ardahan'da onur verici bir göreve atanmamdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Vali Öner, "Doğu Ekspresi Treni'ni Ardahan'a kazandırmak başta olmak üzere ilimiz için elzem olan Sahara Tüneli'ni ve Cambaz İstasyonu'nu kazandırmak için her gayreti göstereceğiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma, altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardım ve hizmetten çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Ardahan ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle, atanmış gibi değil, adanmış gibi çalışacağız" dedi.

Vali Öner sözlerini şöyle sürdürdü:

''Halka hizmet Hakk'a hizmettir, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır ilkelerini düstur edinerek; bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Ardahanlılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız. Bizler iradenin ve makamların asıl sahibi olan milletimizin ve burada Ardahan halkının hizmetkârlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir Ardahan bırakmak için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Ardahanlı vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, il genel ve belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, siyasi partilerimizin temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, basın ve medya kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle yakın bir iletişim içerisinde olacağız.Önceden başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaları aynı titizlikle takip edeceğiz. Bu kapsamda ilimizin gündeminde olan büyük yatırım ve projelerden; Posof Ilgar Tüneli ve Çıldır Aşıkşenlik Tüneli başta olmak üzere, millet bahçesi, hayvancılık, tarım, spor yatırımları, sağlık yatırımları ve milli eğitim yatırımlarının yakından takipçisi olacağım. İki sınır kapısı olan ve enerji nakil hatlarının geçiş güzergâhında bulunan ilimizi daha yaşanabilir, marka şehir yapma yolunda milletvekillerimiz başta olmak üzere, belediyeler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve basın kuruluşlarıyla sürekli beraber çalışacak ve Ardahan'ı 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sine birlikte hazırlayacağız.''

Vali Öner, "Bu toprakların gelişip kalkınması için çaba sarf eden ve görevine Amasya Valisi olarak devam edecek olan başta Vali Mustafa Masatlı olmak üzere önceki valiler, yöneticiler ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.