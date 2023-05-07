Vali Öner, köylerdeki tarım işletmelerini ziyaret etti

Vali Hüseyin Öner, Otbiçen köyünde süt ve süt ürünleri üzerine işletmecilik yapan Kısır Dağı Süt Mandırası'nı ziyaret etti.

Ziyarette işletme sahipleri Ahmet Şair ve Köy Muhtarı Cavit Talay'dan tesisin genel durumu ve üretilen ürünler hakkında bilgi alan Vali Öner işletmenin hayırlı olmasını temenni ederek, bol kazançlar diledi.

İl merkezine bağlı Hasköy ve Tunçoluk köylerini de ziyaret eden Vali Öner, burada oy kullanılacak köy okullarında alınan seçim güvenlik tedbirlerini denetledi.

Köylerde oy kullanma işleminin yapılacağı okullarda alınacak asayiş ve güvenlik tedbirleri ile kamera ve güvenlik sistemlerinin durumunu denetleyen Vali Öner, Seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesi için çalıştıklarını söyledi.

Vali Öner, seçimlerde vatandaşların huzur ve güven içerisinde oy kullanmalarını sağlamak amacıyla tüm kurumların gerekli tedbir ve önlemleri aldığını da ifade etti.