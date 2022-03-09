Vali Öner marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

Vali Öner, gıda denetim görevlileriyle birlikte gerek salgın dönemi, gerekse Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle marketlerde oluşabilecek fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önlemek amacıyla ulusal ve yerel marketler ile marketlere ait depolarda denetim yaptı. Reyonlarda vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı ayçiçeği yağı başta olmak üzere diğer gıda ürünlerinin yer alıp almadığını kontrol eden Vali Öner, market işletmecilerinden fiyat ve stok durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan denetimlerde marketlerin reyonlarında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak kadar ürün bulunduğunu gözlemleyen Vali Öner, Ardahan'da stok konusunda sorun olmadığını, yine de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.