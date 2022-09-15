Vali Öner, muhtarları dinledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, toplantıda, tarım, hayvancılık, hayvan hırsızlığına yönelik çalışmalar, güvenlik, asayiş, eğitim ve ulaşım konuları üzerine bilgilendirmelerde bulunarak, muhtarların köyleriyle ilgili ilettikleri sorun ve talepleri dinledi.

Toplantı da konuşan Vali Öner, “Değerli muhtarlarımız, sizlerin bizlere ileteceği sıkıntı ve sorunları, kamu hizmetlerine ilişkin istek ve arzuları dinlemek hem de kamu hizmetlerinin kırsalda yerinde ve zamanında uygulanmasına yönelik sizlerle bir kez daha bir araya gelmek istedik. Burada ki amacımız, köylerimizin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkânlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır. Kamu hizmetlerinin ifasında bir köprü görevi görüyorsunuz. Bugünkü toplantımızda sizlerin ileteceği konuları not alarak hızlı bir şekilde neticelendirmeye gayret edeceğiz. Köylerimizin yaşam standardının iyileştirmek için İl Özel İdaremizin, çalışma ve hizmetleri imkanlar ölçüsünde devam ediyor. Bu çalışma ve hizmetleri, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sizlerin de desteği ve katkısıyla artırma gayretindeyiz” diye konuştu.

Vali Öner'in konuşmasının ardından, muhtarlardan gelen soru ve talepler doğrultusunda ilgili kurum müdürleri bilgilendirmelerde bulundu.