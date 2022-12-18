Vali Öner, muhtarlarla bir araya geldi

Gençlik merkezinde KÖYDES Meclis Toplantısına başkanlık eden Vali Öner, toplantının ardından köy muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Öner, muhtarların taleplerini dinledi.

Vali Öner, İl Özel İdaresinin köylerde yaptığı çalışmalar başta olmak üzere, 2023 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile asayiş, güvenlik, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer konular üzerine bilgilendirmelerde bulunarak, muhtarların köyleriyle ilgili ilettikleri sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarların ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek not alan Vali Öner, bu talep ve sorunlarla ilgili kurum müdürlerinin bilgi vermesini istedi ve çeşitli talimatlarda bulundu.