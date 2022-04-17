Vali Öner, muhtarlarla iftarda buluştu

Lezzet-i Kür Restoran'da verilen iftar yemeği öncesi toplantı düzenleyen Vali Öner, muhtarların sorunları ve taleplerini dinledi.

Muhtarlarla birlikte iftar açan Vali Öner, mahalle ve köylerde vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarla iftar sofrasında buluşmak istediğini belirterek şunları söyledi: “Ramazan ayının, bizleri bir araya getiren, sofralarda buluşturan, aşımızı, ekmeğimizi paylaştıran, zengin ile fakiri buluşturan manevi ikliminde, demokrasimizin temel taşlarından biri olan, vatandaşlarımızın en samimi ve en yakın temsilcileri olan, kamu hizmetlerimizin sunumunda mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızla aramızda adeta bir köprü görevi gören değerli mahalle ve köy muhtarlarımızla birlikte olmak istedik. Öncelikle davetimize icabetleri için köy ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli muhtarlarımızdan, bu ay çıkmadan evvel köy ve mahallelerimizde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmamız, onlara gereken destekleri sağlayabilmemiz için devletimizin tüm kurumları ile SYD Vakıfları, yardım kuruluşları, belediyeler, Kızılay vb. kurumlarımız ile irtibata geçerek bizlere yardımcı olmalarını rica ediyorum. Kamu hizmetlerinin sunumunda arzu ettiğimiz başarı çizgisini yakalayabilmemiz için muhtarlarımızın desteğine ihtiyaç hissettiğimiz gibi toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğimizin gelişmesi, ihtiyaç sahibi insanlarımıza her anlamda gereken destekleri sağlayabilmemiz içinde kıymetli muhtarlarımızın desteklerine ihtiyacımız var. Bu hususta gereken desteği sağlayacağınıza inanıyor, Ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için bolluk ve bereket getirmesini, insanlığın huzur ve selametine vesile olmasını diliyorum.”

Vali Öner, iftarın ardından muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Vali Hüseyin Öner, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Müftüsü Hayri Erenay, İl İdare ve Denetim Müdür V. Tülin Gökdemir, merkez ilçeye bağlı köylerin muhtarları ile mahalle muhtarları katıldı.