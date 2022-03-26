Vali Öner, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Meslek Tanıtım Günü' etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Hüseyin Öner, mesleki deneyimlerini paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Meslek Tanıtım Günü” etkinliğine katıldı. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Hüseyin Öner, 'Mülki İdare Amirliği' mesleği hakkında tecrübelerini paylaştığı öğrencilere gelecek planlamalarıyla ilgili bazı nasihatlerde bulundu.

Eğitim ve çalışma hayatından bazı anılarını da paylaşan Vali Öner, öğrencilere hedef belirlemeleri ve programlı çalışmaları konusunda tavsiyede bulunarak, ''Hedefinizi belirledikten sonra o doğrultuda çalışın. Hedef çok önemli, çalışınca inanın rabbim de yardım edince her şey oluyor. Yeter ki siz isteyin ve hangi mesleği yaparsanız yapın severek yapın, isteyerek yapın. Hedefinizi belirleyin, programlı çalışın ve asla bırakmayın. Programlı, sistemli, düzenli çalıştığınız takdirde çok güzel bir gelecek sizleri bekliyor. Sizlerin akademik başarısı elbette önemli ancak daha önemlisi iyi bir insan olarak yetişmenizdir. Daha önünüzde çok uzun yıllar var, zorlu sınav süreçleri sizleri bekliyor. Sizler pırıl pırıl gençlersiniz. Biz, sizlerin hayatta başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, ‘Hakimlik ve Savcılık” mesleği, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ‘Polislik' mesleği, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ‘Jandarma' mesleği, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ‘Doktorluk' mesleği, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammet Fatih Cineviz ‘Veteriner Hekimliği' mesleği, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Proje ve Yatırım Şube Müdürü Songöl Demir, ‘Mühendislik' mesleği, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ömer Faruk Altun ise ‘Diş Hekimliği' mesleği hakkında bilgi paylaşırken, İş kur İl Müdürü Ahmet Sonkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da kendi meslekleri ve programla ilgili olarak konuşma gerçekleştirdiler.

Etkinlik sonunda Vali Öner ve beraberindeki protokol üyeleri, Jandarma ve Emniyet teşkilatının açtığı bilgilendirme stantlarını gezdi.