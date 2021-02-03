Vali Öner, Tekstil Atölyesinde İncelemelerde Bulundu

Beraberindekilerle birlikte tekstil atölyesi olacak bina ve tesisleri gezen Vali Öner, hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı. Vali Öner, özel sektör tarafından işletilmesi planlanan tekstil fabrikalarının açılmasıyla birlikte Ardahan ilinde istihdama olumlu katkıları olacağını ve bu anlamda özel sektöre destek olmaya gayret ettiklerini söyledi.