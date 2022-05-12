Vali Öner, Trafik Haftası etkinliğine katıldı

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte okulu ziyaret eden Vali Öner, okul öğrencileriyle bir araya gelerek, Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan eğitim ve sunumları izledi.

Vali Öner, daha sonra öğrencilere içinde trafik kurallarının anlatıldığı broşür ve İçişleri Bakanlığınca geçtiğimiz yıllarda ‘gönüllü trafik müfettişliği' ile ilgili başlatılan kampanya çerçevesinde Kırmızı Düdük hediye etti.

Yapılan etkinliklerin amacı çocukları trafik denetiminin içine dahil etmek olduğunu dile getiren Öner şunları söyledi; ''Aileler çocuklarıyla yolculuk yaparken çocuklarımızın sürücü anne ve babayı uyarmaları, trafik kurallarına aykırı hareket ettiklerinde bunu fark etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Örneğin; cep telefonuyla konuşma, hız sınırını aşma, kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama ve diğer kurallara uymadıklarında ‘baba bu işi yapma' ya da ‘anne bu işi yapma' diye uyarmak yerine hemen bir düdükle uyararak sembolikte olsa onları trafik kurallarına uymaya davet edecekler.''

Vali Hüseyin Öner, etkinlik sonrası okul da görevli öğretmenlerle toplantı da bir araya geldi.