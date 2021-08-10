Validen aşı uyarısı

Son günlerde artan vakaların ardından uyarıda bulunan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Bu zamana kadar verdiğimiz emekleri heba etmememiz için asla ve asla rehavete kapılmamalıyız" dedi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, korona virüs ile mücadele kapsamında kent merkezinde market, bakkal, kasap, şarküteri, çay ocağı, kıraathane, konfeksiyon ve diğer işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Beraberinde Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, esnaf odası temsilcileri, kurum müdürleri ve diğer yetkililerle denetime çıkan Vali Hüseyin Öner, virüsün yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı. Vatandaşlara aşı olup olmadıklarını da soran Vali Öner, aşısını yaptıranlara teşekkür etti, aşı olmadığını söyleyenleri de aşının önemini anlatarak ikna etti.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanında korona virüsten korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkat çeken Vali Öner, "Uzun bir sürenin ardından maalesef hastalıkta yeniden artış yaşanıyor. Biz de bugün denetim ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza kurallara uymanın önemini, aynı zamanda aşı olmanın hem hastalığı önlemede hem de toplumsal hayatın seyrine yön veren alanlarda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin okula gitmesi için de aşı oldukça önemli. Bugün itibariyle Ardahan'da aşılamada yüzde 70 seviyesine ulaştık. İnşallah en yakın zamanda bu oranı daha da yükseltip mavi il statüsüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Salgını tamamen bitinceye kadar tüm ekiplerimiz sahada aktif olarak denetim faaliyetine devam edecekler. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen kurallara uyalım ve aşımızı muhakkak yaptıralım" diye konuştu.