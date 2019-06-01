İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Validen trafik uygulaması

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı.


Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu 3 adet polis ve jandarma uygulama noktalarına ekiplerle birlikte giden Vali Mustafa Masatlı, araçları durdurarak ehliyet ve kimlik sorgulaması yaptı.


Drone destekli uygulamada, ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.


Durdurduğu araç sürücülerinin yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik eden Vali Masatlı, bayram seyahatine çıkan sürücülere ailelerine götürmeleri için selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.


Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacağını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.