Valilikten Çıldır Gölünde bulunan tekne ile ilgili açıklama

Ardahan Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında da yer alan ve kentte sorun haline gelen "UDHB Ardahan" adlı teknenin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Gümüşhane'nin Özkürtün Belediye Başkanlığına devredilmesiyle ilgili açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, teknenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2017 yılında Çıldır ilçesinin turizm potansiyeli göz önünde bulundurularak Ardahan İl Özel İdaresine tahsis edildiği hatırlatıldı.

Hava şartlarına bağlı olarak oluşan dalgalar neticesinde söz konusu teknenin bağlı bulunduğu iskelenin 2018 yılında yıkıldığı ve teknenin kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, iskelenin onarımı için girişimlerin yapıldığı aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknenin Gümüşhane'nin Özkürtün Belediye Başkanlığına devri ile ilgili iş ve işlemlere başlanılması için Ardahan Valiliğini bilgilendirdiği yönündeki açıklamada,

"Valiliğimizce ilgili teknenin ilimizde hizmete devam etmesi hususunda Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. UDHB Ardahan adlı teknenin devrine ilişkin tasarruf hakkı Bakanlığa ait olup, Gümüşhane Özkürtün Belediye Başkanlığı'na devrinin istenmesi tesadüfidir. Sayın Valimizin Gümüşhaneli olması gerekçe gösterilerek özellikle bahsi geçen belediye başkanlığına devredildiği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bununla birlikte, öne sürülen illiyet bağı gerçekle en küçük bir ilgisi olmayan yakıştırmadan ibarettir." ifadelerine yer verildi.