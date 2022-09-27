Vatandaşların bulduğu yaralı Çayır Delicesi tedavi altına alındı

Ardahan'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Çayır Delicesi kuşu, tedavi altına alındı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşık Şenlik Bölgesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Çayır Delicesi kuşu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine teslim edildi. Bölgeye gelen ekipler ise, kuşu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı kuş, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kontrolleri yapılan Çayır delicesi, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.