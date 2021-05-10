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Virajı dönemeyen tır devrildi

Ardahan Posof-Damal karayolunda seyir halindeyken virajı dönemeyen tır devrildi.


Alınan bilgilere göre, kaza, Posof-Damal karayolunda meydana geldi. Duran Karaca idaresindeki 06 JSS 81 plakalı tır, Posof-Damal karayolunda virajı tam alamadığı için devrilerek yoldan çıktı. Devrilen tır orman ağaçlarına takılarak ters döndü.


Kazada yaralanan sürücü olaya yerine gelen ambulansla Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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