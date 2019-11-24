Vural Öğretmenler Gününü kutladı

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Vural öğretmenler gününü kutlayarak hediye verdi.

Vural " Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutladık. Topluma yön veren öğretmenler dünyanın en saygın mesleğini icra etmektedirler. Toplumsal bilinç ve çağdaş dünyayla bütünleşmenin temel aktörü öğretmenlerdir. Bu duygu ve bilinçle hareket eden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım"dedi.