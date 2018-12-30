Vural: "Tek gayemiz hizmet"

Beş yıllık İlçe Başkanlığı süreci boyunca öteleyen değil birleştiren, kucaklayan bir teşkilat yapısı ile hareket ettiklerini beyan eden Vural " Genel Merkezimizin ve dönemin İl başkanı Veteriner Yunus Baydar ve Milletvekilimiz Orhan Atalay'ın taktiri ile İlçe başkanlığı görevine getirildim. Göreve geldiğim günden bu güne kadar partimizin İlçemizdeki başarısını sağlamak için çalışmalar yürüttüm. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım, Kadın ve Gençlik kolları, köy mahalle temsilcilerimiz, sandık görevlilerimiz ve müşahit arkadaşlarımızla birlikte ötekileştiren değil birleştiren bir anlayış içerisinde hareket ettik. Görev sürem boyunca üç Genel seçim, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bir Referandum geçirdik. Sürekli artan bir ivme ile partimizi ilçemizde birinci parti konumuna taşıdık. Çıldır halkının bize olan inancı ve güveni partimi en üst sıralara çıkardı.

Mevcut Belediye Başkanımız K.Yakup Azizoğlu´nun Partimize katılması için çalışmalar yürüttük. Bugün Başkanın girişimleri ve öz verisi ile İl Başkanlığımızın ve Milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Atalay'ın da desteği ile İlçemize yapılan yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda ne kadar haklı bir girişimde bulunduğumuz ortadadır.

Partimizin kapılarını Çıldır halkına açtık, her bireyin kişisel ve toplumsal sıkıntılarını dinleyerek çözüm noktasında elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Bütün birim başkanlarımızla birlikte koordineli çalışarak bir bütün içerisinde hareket ettik. Bir çok tecrübe edinerek halkımıza dokunduk dertleri ile dertlendik, sevinçlerini paylaştık.

Bugün ise çözüm noktasın da daha etkin bir siyaset yürütmek için İlçe Başkanlığı görevimden istifa ederek İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı sürecine dahil oldum. Adaylığımızın açıklanması ile birlikte Çıldır halkımızında teveccühü ile geçmişte olduğu gibi bundan sonrada hep birlikte bir vücudun parçası gibi hareket ederek sorunların çözümleri, yatırımların hızlı bir şekilde ulaşması için çalışacağız. Toplayıcı, birleştirici bir anlayışla Çıldır Halkıyla birlik Çıldır'ımızı yöneteceğiz" dedi