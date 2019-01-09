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Vural'dan kurum amirlerine ziyaret

AK Parti Çıldır İl Genel Meclis Üyesi aday adayı Ahmet Rıfat Vural Çıldır’a yeni atanan kurum amirlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çıldır İl Genel Meclis Üyesi aday adayı Ahmet Rıfat Vural Çıldır'a yeni atanan kurum amirlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vural, Çıldır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atanan Ali Geleş ve Nüfus Müdürlüğü görevine atanan Özlem Aygün´ü makamında ziyaret olarak hayırlı olsun dileklerini iletti.


Vural, "Küçük ama sıcak kanlı ve yardım sever insanların yaşadığı, terörün olmadığı huzurun ve sükunetin olduğu bir ilçeye hoş geldiniz. Çıldır halkı vatanına bağlı, devlet yetkililerin işlerini yapmasında yardımcı olmaya çalışan bir halktır. İlerleyen zamanlarda sizlerde göreceksiniz. Ümit ediyorum ki Çıldır Halkı ile bütünleşerek uzun yıllar ilçemize hizmet edersiniz. Yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Vural´ın bu nazik davranışından memnuniyetlerini dile getiren Geleş ve Aygün " Bu nazik ve kibar davranışınız bizi memnun ettik. Çıldır´a en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız" dediler.


Yeni Kurum Amirlerine hayırlı olsun dileklerini ileten Vural Hükumet konağındaki çeşitli kurumları da ziyaret ettikten sonra kaymakamlık binasından ayrıldı.

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