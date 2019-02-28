Vural'dan Vergi Haftası Ziyareti

İlçe Malmüdürü Münire Kalın´ı makamında ziyaret eden Vurallar limited şirketi ve Çıldır Manşet Gazetesi yönetim kurulu başkanı Ahmet Rıfat Vural Vural " Vergi haftasının, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Devletimiz topladığı vergilerle halkımızın daha modern bir yaşam sürmesini inşa etmektedir. Vergisini gününde ödemekte bütün mükelleflerin sorumluğudur" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mal Müdürü Minüre Kalın" bu nazik davranışınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi