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Yağmur sonrası gökkuşağı hayran bıraktı

Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı.


Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sonrasında güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökkuşağı meydana geldi. Çıldır ilçesi kırsalında gözlemlenebilen gökkuşağı görenleri büyüledi.


Gökkuşağının yağmurdan sonra çıktığını söyleyen 12 yaşındaki Öner Yıldız, "Çok güzel bir görüntü. İzlemeye doyamıyoruz" dedi.

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