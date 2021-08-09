Yağmur sonrası oluşan sis ulaşımı aksattı

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sis ulaşımın aksamasına neden oldu.

Ardahan'da sabah saatlerinde kentin üzerine çöken sis bulutu ulaşımı aksattı. Sabah saatlerinde araç sürücüleri ve otomobiller görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kentte iki gün süren sağanak yağış sonrası sabah saatlerinde yağmurun dinmesi sonrası sis oluştu. Görüş mesafesi zaman zaman 10-15 metreye kadar düşerken, Ardahan-Kars karayolu Çamlıçatak köyü mevkiinde ilerleyen sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

Güçlükle trafikte ilerleyen araçlar ilerleyen saatlerde sis bulutunun kalkmasından sonra hayat normale döndü.