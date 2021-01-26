İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yakıt deposu donan tırın altında ateş yaktı

Ardahan’da soğuk hava aracın motorunu dondurdu.

Ardahan'da soğuk hava aracın motorunu dondurdu. Vatandaş, kargo tırını çalıştıramayınca altına odun, kağıt koyup yaktı donan motor çalıştı.


Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, araçlar çalışmadı, bazı araçların yakıt deposu dondu. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.


Soğuk hava nedeniyle kargo tırının yakıt deposu dondu. Kamyon sürücüsü ateş yakarak saatlerce depoyu ısıtmaya çalıştı. Sürücü, ''Burası Sibirya kardeşim yapacak bir şey yok ve bazen eksi 33-35'leri buluyor. Bizim de aracın yakıt deposu dondu, bizde bu şekilde ısıtıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.