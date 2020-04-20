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Yalnız kurt fotokapana yakalandı

Doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, yaban hayatını fotokapanla görüntülüyor.

Keçeci son olarak ormanlık alanda yalnız dolaşan kurdu görüntüledi.


Çocuk yaşta tanıştığı doğada yıllardır yaban hayatını ölümsüzleştiren Çağdaş Keçeci, ormana kurduğu fotokapanla Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde yaban hayvanlarını görüntülüyor. En büyük hayali görüntülenemeyen endemik hayvan türlerini fotoğraflamak olan 35 yaşındaki doğa tutkunu Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor. Fotokapana son olarak Yalnızçam ormanları Çatalköprü köyü mevkisinde yalnız dolaşan bir kurt görüntülendi.


Ardahan'ın Yalnızçam ormanları, çeşit çeşit yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

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