Yalnızçam kayak merkezi turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda, Yalnızçam Kayak Merkezinde ki mevcut konaklama ve günübirlik tesisler ile telesiyej ve teleski hatları, kayak pistleri, ekipmanlar ve turizm yatırımına açık parsellerin durumu değerlendirildi.

Ayrıca Kayak Merkezi'nin turizmde daha etkin hale getirilmesi, yerli ve yabancı turistleri buraya çekmek için yapılabilecek çalışmaların yanı sıra, yatırımcılara açık parsellerin değerlendirilmesi ve yeni tesislerin kazandırılması gibi konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.