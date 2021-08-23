Yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Ardahan'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Karlıyazı köyü yakınlarında yaralı bir kızıl şahin bulan jandarma ekipleri, durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, uçma güçlüğü çeken şahini, bakım ve tedavileri için Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Hayvanın gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılacağı kaydedildi.