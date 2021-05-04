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Yaralı Şahin'e jandarma şefkati

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında yol kenarında gördüğü yaralı bir Şahin’e yardım ederek, ilgili ekiplere teslim etti.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında yol kenarında gördüğü yaralı bir Şahin'e yardım ederek, ilgili ekiplere teslim etti.


Ardahan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Hasköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Otbiçen köyü bölgesindeki devriyesi esnasında, boş arazide topallayarak yürümeye çalışan ve uçamayan şahin fark etti. Ayağının ve kanadının kırık olmasından dolayı uçamayan kuş gözlem altına alındı. Bitkin görünen yaralı şahine devriye personelince su verilerek veteriner tarafından tedavisi yapıldı.


Kuş, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınmak üzere Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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