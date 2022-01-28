İhlas Haber Ajansı

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Yaralı ve donmak üzere olan Puhu kuşu tedavi altına alındı

Ardahan’ın Hanak ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide yaralı halde donmak üzere olan puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri arazide yaralı halde donmak üzere olan puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Hanak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi yaparken, Hanak deresi kenarında yaralı ve donmak üzere olan puhu kuşunu koruma altına aldı.


Puhu kuşu, jandarma ekibi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde bakıma alınan yaralı puhu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

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