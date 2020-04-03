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Yardım paraları evlerde ödenmeye başlandı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL’lik yardım ödemeleri Ardahan’da evlerde yapılmaya başlandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL'lik yardım ödemeleri Ardahan'da evlerde yapılmaya başlandı.


İçişleri Bakanlığı 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağını açıklamıştı.


PTT de sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirmişti.


Ardahan valiliğinden yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, dar gelirlilere dağıtılan 1,000 TL destek ödemesi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamu görevlilerince hak sahiplerine elden teslim edilmektedir. Vatandaşlarımızın PTT'ye gitmelerine gerek yoktur.'' ifadelerine yer verildi.

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