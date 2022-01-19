Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli

Ardahan'da yasa dışı bahis oynatıldığı, müstehcen içerik taşıdığı, dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirtilen 501 internet sitesi ilgili kurumlara bildirilerek erişime engellendi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılı Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 501 sosyal medya ve internet adresinde inceleme yaptı.

İncelemeler sonucu, Amerika, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yayın yapan farklı URL adreslerine ait yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar, Terör Örgütü propagandası ile dolandırıcılık amaçlı bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirmek amacıyla açılmış toplamda 501 adet oltalama sitesi mevcut olan internet siteleri/URL adresleri tespit edildi.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen müstehcenlik (TCK Md.226), fuhuş (TCK Md.227) ve yasadışı bahis kapsamında erişiminin/içeriğinin engellenmesi kararı verilmesi maksadıyla rapor hazırlanarak BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)'na bildirim yapıldı.

BTK'ya iletilen raporlar sonucunda, söz konusu 501 adet siteye idari tedbir kararı uygulanması ve erişimin engellenmesi kararının alınması sağlanarak, söz konusu sitelere içerik erişimine kapatıldı.