Yasaklar kalktı vakalar arttı

Aşılamada yaş sınırını her geçen gün bir alt kademeye inerken Çıldır 'da Covid 19 salgını iyice baş göstermeye başladı. Yasakların gevşemesi ile birlikte düğünlerin artması ve farklı illerden memleketine gelen halkla birlikte vaka sayılarında hızlı artıklar gözlenmeye başlandı.

Bir çok karantina süreci yaşarken bazı köylerde ikinci kez karantina kararları uygulanmaya başladı. Kayabeyi köyüne uygulanan ikinci karantina sürecinde sona yaklaşılırken bugün itibari ile Gölebakan köyü 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Vaka sayılarında görülen artış sebebi ile karantina altına alınan Gölebakan köyünde yaşayanları ihtiyaçları kolluk kuvvetlerinin gözetimine köy girişinde karşılanacak. Vatandaşlar tüm ihtiyaçları için 112-155 ve 156 numaralarını arayabilecekler.