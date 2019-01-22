Yaşlı ve engelli vatandaşların nüfus hizmetlerinde “Evden Al” uygulaması devam ediyor

Bir süre önce başlatılan uygulama kapsamında kimlik yenileme ve nüfus kaydı gibi işlemlerini yapamayan vatandaşlar, SYDV ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince evlerinden alınıp, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine getirilerek işlemlerini yapmaları sağlanıyor. Vatandaşları işlemlerinin ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

İl merkezi ve ilçelerimizde hayata geçirilen bu uygulama ile nüfus hizmetlerine ulaşma imkanı bulan vatandaşlar, uygulamadan memnuniyet duyduklarını ve bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini söyledi.