Yavru kedi Tarçın, Çıldır Gölü'nün maskotu oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, gölün üzerinde atlı kızak yaparak keyifli anlar yaşadı. Yüzeyi soğukların etkisiyle cam gibi buzla kaplanan Çıldır, muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Buz üstünde tur atmanın keyfini kedisi çıkaran Emre Bayrak ise ilgi odağı oldu. Kedisi ile buz üzerinde yürüyüşe çıkan Bayrak, "Ardahan'da görev yapıyorum. Daha öncesinde de Çıldır Gölü'ne gelmiştik. Şimdi ise kedimizi de getirelim istedik. Bunun da gezmesini istedik. Gölün buz tuttuğunu öğrenince soluğu burada aldık" dedi.