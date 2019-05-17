Yeni Merkez İlçe Başkanı göreve başladı

Göreve başlaması ile birlikte sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşan Açıkyıldız, mesajında "Gönüllerimiz birdir dünyalarımız ayrı olsa da. Gönülleri kazanmak ve ülkemize hizmet etmek amacıyla kurulan partimize "Ben AK Partiliyim” deyip katıldığım günden bu yana göstermiş oldukları teveccühleri ve tanımış oldukları imkanlar ile bir gönül eri olarak çıktığım bu yolda bana; gönüllere hizmet edecek, gönülleri birleştirecek ve şehrimize katkı sağlayacak konumlarda bulunma fırsatını sunan başta Sayın İl başkanım Hakan Aydın ve Sayın Vekilimiz Orhan Atalay olmak üzere beni arayan, sosyal medyadan mesaj atan, şahsen tanımadığım halde beni tebrik edip hatta elimi sıkarak en içten samimiyetleriyle ilerlemekte olduğum bu yolda destekçim olan tüm herkese bana göstermiş oldukları ilgi ve alakaları için minnet ve şükranlarımı sunarım." dedi