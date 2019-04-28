Yeşilay'dan bisiklet turu

Ücretsiz bisiklet turu Ardahan milli egemenlik parkı önünden start aldı. Bisiklet turu için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve tur boyunca yol güzergahının trafiğe kapatılacağını söyleyen Ardahan Yeşilay Derneği Başkanı Özbay Baydar katılan kişilere yelek dağıtıldığını ifade etti.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı yaptığı konuşmada, ''Şimdi Yeşilay'ı biliyorsunuz eski ismi ile hilali aktam bu kurulduğundan bu güne kadar insanlarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için her türlü çabayı ve gayreti sarf ediyor. Bu günde Yeşilay'ımızın organizasyonu olan ve tüm Türkiye genelinde 'Bir nedenim var bir bisikletim' kampanyası adı altında başta çocuklarımız, gençlerimiz ve buna dahil olacak büyüklerimiz ile birlikte etkinlik yapılıyor ve insan hayatında sporun insan hayatında kötü alışkanlıkların ne anlama geldiğini bir şekilde bu gün burada verilecek mesaj ile ifade edecekler bizlerde bu etkinliğe katıldık. Tabi ki gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapması onların kötü alışkanlıklardan uzak durması başta devletimiz olmak üzere bizim en büyük temennimiz ve çabamızdır. Ben bu etkinliği yapan başta Yeşilay il temsilcimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum'' dedi.