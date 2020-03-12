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Yetenek kursları öğrencilere çok şey kattı

Çıldır Kaymakamı Alper Taş ve eşi Gülnaz Taş özel yetenek kurslarını ziyaret etti.

Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen kaymakam onlarla sohbet etti.


Çalışma kapsamında bilim, edebiyat, müzik, tiyatro, resim ve spor alanlarında ilçemizde öğretim gören öğrenciler arasından seçilen öğrencilere hafta sonu kursu veriliyor. Özel yetenek öğrencilerimizin bir taraftan kendilerini geliştirmeleri sağlanarak gelecekte ülkemizi gururlandıracak yetenekler olarak ortaya çıkmaları diğer taraftan Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) hazırlanmaları hedefleniyor.


Çalışmaları ve öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Taş "Öğrencilerimizi yeteneklerinin ön plana çıkmasını ve bu yetenekleri daha etkin kullanması amacı ile açtığımız kurslar öğrencilerimiz üzerinde önemli etkilere sahip oldu. Kurslarımızla öğrencilerimiz yeteneklerini daha etkin bir şekilde kullanabiliyor" dedi.

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