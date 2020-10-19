İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı

Ardahan’da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu.

Ardahan'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ardahan istikametine giden Özgür C. yönetimindeki 75 AAB 995 plakalı kamyonet, Ardahan-Hanak karayolu Çayağzı köyü mevkiinde yola giren koyunlara çarpınca şerit değiştirdi. Şerit değiştiren kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı yönden gelen Kemal Çelik idaresindeki 75 T 0805 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür C. yaralandı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yolculardan biri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada küçükbaş hayvanlardan 31'i de telef oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.