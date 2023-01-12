Yüksek kesimlerde karla mücadele devam ediyor

Ardahan'da Karayolları ekipleri, elverişsiz hava koşullarına rağmen 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi ve 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidinde karla mücadele çalışması yapıyor.

Ardahan - Şavşat kara yolunda ki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi ve Posof karayolu üzerindeki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidinde yoğun fırtına ve tipi dolayısıyla zaman zaman kısa süreli ulaşıma kapanırken ekipler, zor şartlar altında yol açma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Kış aylarında karın eksik olmadığı Sahara ve Ilgar geçidinde karla mücadele çalışmaları bütün olumsuzluklara rağmen devam ediyor.