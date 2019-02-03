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Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'ne çıkan kepçe, göle gömüldü

Ardahan’ın kısmen donan Çıldır Gölü’nde buzun kırılması sonucu göle gömülen iş makinesi için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Ardahan'ın kısmen donan Çıldır Gölü'nde buzun kırılması sonucu göle gömülen iş makinesi için kurtarma operasyonu başlatıldı.


9 Şubat tarihinde yapılacak olan ‘6. Uluslararası Çıldır Kristal Göl Atlı Kış Şöleni' festivali öncesi belediye ekipleri tarafından kar temizleme çalışmalarına başlanıldı. Çıldır Belediyesi'ne ait kepçe, Çıldır Gölü üzerinde yapmış olduğu kar temizliği sırasında kısmen donan buzun kırılmasıyla göle gömüldü. Sular altına gömülen iş makinesi için ekipler tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı.


Kepçe operatörü Cahit Turan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

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