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Zabıta ekipleri Korona denetiminde

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandı.


Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz parklardaki bankların kullanılmasına engel olmak için şerit çekti ve uyarı notları yerleştirdi.


Ekipler broşürlerle esnafı salgın hastalıklara karşı bilgilendirdi. Özellikle toplu taşıma, otobüs durakları ve otogarda hijyen konusunda hassas davranılması için vatandaşı ve işletme sahiplerini uyardı.


Zabıta Ekipleri vatandaşa ‘Evde Kal' çağrısı yaptı.

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