Zübeyde Hanım ana sınıfından muhteşem yıl sonu gösterisi

Ardahan merkez Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlenen yıl sonu programı Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Sene sonu gösterisi Programında açılış konuşmasını Anaokulu Müdiresi Tülay Alıcı yaptı. Alıcı, eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimin, gömleğin ilk düğmesi olduğunu, bunun iyi ve doğru iliklenmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yapılan tüm uluslararası araştırmalar ve uygulanan testler göstermektedir ki 0-60 yaş grubunda, gelişim düzeyinde okul öncesi eğitimi almış çocukların, diğerlerine göre 1. sınıf başarı düzeyleri daha yüksektir ve okuma yazmayı daha hızlı öğrenmektedirler. Ayrıca ilerleyen yıllarda karşılaştıkları sınavlarında yüzde 90-100 arası başarı sağlamaktadırlar. Yine aynı araştırmalar, iyi bir okul öncesi eğitim dönemi geçiren çocukların yüzde 65'inin liseyi,yüzde 45'inin ise üniversiteyi sorunsuz kazandıklarını ve bitirdiklerini göstermektedir. Okul öncesi eğitim almış kişiler, yetişkin olduklarında dış dünyayla kolay ve sağlıklı iletişim kuran,sosyal insanlar olurlar. Çocukların zeka gelişiminin en az yüzde 70'i bu dönemde tamamlanmakta ve en önemlisi öğrenme becerisi bu yaşlarda gelişmektedir. Nesneleri, eşya ve varlıkları,temel bir takım becerilerini, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama dönemi yine bu dönemdir. Dil gelişimi, dış dünyayı algılama kapasitesi gibi bir kişinin sonraki yıllarda gerçekleşecek yaşam kalitesini belirleyen pek çok etken 0-6 yaş arasında başlar ve büyük oranda şekillenir. Doğru oyun ve doğru oyuncak seçimi onları yapıcı olamaya ve yapıcı faaliyetlere yöneltir. Saydığımız bu etkenler düşünüldüğünde okul öncesinde iyi eğitim almanın ne kadar önemli olduğu net şekilde ortaya çıkmaktadır. Okul öncesi dönemi tesadüflere veya bilinçsiz ellere bırakılamaz. Bizler Zübeyde Hanım Anaokulu olarak, okul öncesi eğitimin öneminin ve gerekliliğinin bilinciyle 2018/2019 eğitim öğretim yılını planladık ve aynı bilinç ve dikkatle uygulamaya çalıştık. Bu eğitim öğretim yılı için planladığımız faaliyetleri büyük oranda tamamlamış durumdayız. Bahçemizde özenle tomurcuklanmasını izlediğimiz çocuklarımız artık okulumuzdan mezun oluyorlar. Onları akademik eğitimlerinin İlk yıllarına uğurluyoruz. Bu nedenle bizler ve onlar için çok özel bir gün. Bu gün onları ve bizleri yalnız bırakmadığınız için başta Valimize ve siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize nice başarılı mezuniyetler diliyorum" şeklinde konuştu.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinden oluşan Yıldızlar, birbirinden ilginç giysiler ve gösterilerle davetlilerden bol bol alkış aldı. Yıl sonu etkinliğini kalabalık bir veli ve davetli topluluğu ilgiyle izledi.