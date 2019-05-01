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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Artvin'de renkli kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin’de de coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de coşkuyla kutlandı. Atapark önünde toplanan gruplar, Cumhuriyet Caddesi'nden flama ve hazırladıkları dövizlerle Halitpaşa Meydanı'na yürüdü.


Halitpaşa Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe DİSK, KESK, CHP, ÖDP, Birleşik Haziran Hareketi, Halk Evleri ve 78'liler Derneği, TMMOB, HAYDİKO, Türk Tabipler Birliği destek verdi. Miting alanında konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "Bugün bizim şölenimizdir. Belediye seçimlerden sonra bahara ulaşmamızdır, işçi bayramımızdır. Sermayeye kapitalizme baş kaldırışımızdır” dedi.


Konuşmanın ardından program yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle sona erdi.

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