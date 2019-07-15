15 Temmuz'da garnizon şehitliği ziyaret edildi

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında Garnizon şehitliği ziyaret edilerek dua okundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Artvin Garnizon Şehitliği'ni ziyaret edildi. Şehitlikteki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hasan Güneş'in dua etmesiyle başladı.

Vali Yılmaz Doruk ve beraberindeki Artvin Belediye Başkan yardımcısı Zafer İnce, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Rıza Güney, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve daire amirleri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.