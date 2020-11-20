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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Milli İrade Meydanı’nda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında resim sergisi açıldı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Milli İrade Meydanı'nda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında resim sergisi açıldı.


Sergiyi gezen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'den ve diğer ilgililerden bilgi alırken, Vali Doruk, çocuk haklarının, çocuğun doğumundan başlayıp sağlıklı bir ortamda büyümesi ve eğitim haklarına erişimi gibi çok sayıda konuyu kapsayan çok boyutlu bir konu olduğunu söyledi.


Dünyada ortaya çıkan çatışma ortamlarında en çok çocukların mağdur olduğunu kaydeden Doruk, “Dünyada ekonomik sıkıntılar karşısında yine en çok çocuklar mağdur oluyor. Bu manada çocuk haklarının ulusal arası düzeyde bir sözleşmeye bağlanması önemli bir konu. Türkiye'de bu sözleşmeye 1995'te imza etti ve hükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getiriyor” dedi.


Savaşlar nedeniyle dünyada çok sayıda mülteci durumuna düşen çocuk olduğunu ifade eden Doruk, “Bu konuda ülkemiz örnek olacak sorumluluklara imza atıyor. Umarım bütün dünya devletleri ülkemizin gösterdiği bu hassasiyeti gösterirler ve çocukların mağduriyeti en az seviyeye iner. Bugünde burada farkındalık oluşturmak amacıyla emniyet müdürlüğümüzce açılan sergiyi geziyoruz” diye konuştu.

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