3 gündür kendisinden haber alınamıyordu evinde ölü bulundu

Artvin'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu. Ölümü nedeniyle cesedinin şişmesi sonucu kapıdan çıkartılamayan yaşlı adamın cesedi çatı katının duvarı yıkılarak çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Ali Rıza Ay il merkezindeki Çarşı mahallesinde 3 katlı bir evde yalnız yaşıyordu. 3 Mayıs Cuma gününden beri kendisinden haber alamayan şahsın yakınları polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri Çarşı mahallesindeki eve geldiklerinde kapı açılmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşırken, cesedin şişmesi nedeniyle cesedi evin eski kapısından çıkartamayan görevliler, olay yerine AFAD ve İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Savcının incelemesinin ardından ceset çatı katının duvarı AFAD ekipleri tarafından yıkılarak buradan itfaiye merdivenine konularak çıkartıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Artvin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.