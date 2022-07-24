32. Çuruspil Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen “Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali” renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Ardanuç içesinde bu yıl 32.'si düzenlenen Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali ormanın içinde muhteşem doğa manzarası eşliğinde gerçekleşti.

Festivale bölge halkının yanı sıra, Artvin ve ilçelerinden çok sayıda ziyarette katıldı. Bölgede yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Aşık Efkari'nin anısına düzenlenen festivalde aynı zamanda bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği ata sporumuz olan güreşler de gerçekleştirildi.

Güreşlerin yanı sıra festival alanına gelen vatandaşlar, ormanlık alanlara çadırlarını kurarak piknik yaptılar.

Festivale katılan Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir yaptığı açıklamada “Festivalimizi son iki yıldır yapamamıştık ama bu yıl 32'sini gerçekleştiriyoruz Çuruspil yaylasında. Birçok hemşerimizde katılımıyla onurlandırdılar bizleri. Bu bir yayla festivali, aşıklık geleneği olan ve aynı zamanda Ardanuç'un yetiştirdiği önemli bir değer olan Aşık Efkari'yi anmak ata sporumuz olan güreşi de yaşatmak adına gerçekleştiriyoruz" dedi.

Festivalde dereceye giren güreşçilere ödülleri verilirken, halk oyunları gösterileriyle ve sanatçıların konserleriyle festival sona erdi.