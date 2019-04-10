4. kez Belediye Başkanı seçilen Demir mazbatasını bugün aldı

Artvin'in Ardanuç Belediye Başkanlığı'nı kazanan Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Yıldırım Demir, 4. kez mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı adayı AK Partili Fahri Acar'a 73 oy fark atarak belediye başkanı seçilen Millet İttifakı Adayı CHP'li Yıldırım Demir, Artvin Adliye Sarayı'na giderek 4. kez mazbatasını aldı. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Uğur Bay'dan mazbatasını alan Demir'e adliye önünde ailesi, yakınları ve partililer eşlik etti.

Demir burada yaptığı konuşmasında "Öncelikle bütün Ardanuç halkına teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi hizmetler nasip olur. Siyasi hayatım boyunca şöyle bir şey öğrendim. Ustalığın üç ustası vardır. Birisi istemek, ikincisi emek etmek, üçüncüsü sabretmek bunu öğrendim. Ama esas büyük usta Ardanuç halkıdır diyorum” dedi. CHP'li Yıldırım Demir daha sonra tebrikleri kabul etti.