52 km'lik Türkiye'nin en uzun ekoturizm yolu Artvin'de hayata geçiriliyor

Artvin'de, içerisinde bisiklet yolu, ahşap köprüler, çeşmeler ve seyir teraslarının yer aldığı 52 kilometrelik Türkiye'nin uzun ekoturizm yolu hayata geçiriliyor.

Artvin'deki doğal yapıyı bozmadan ekoturizm alanlarını belirleyerek hazırlanan “Artvin Çoruh ekoturizim projesi” Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor. Artvin Orman Bölge müdürlüğü tarafından, kentteki ekoturizm alanlarını belirleme ve doğal yapısını bozmadan vatandaşların hizmetine sunma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Artvin Çoruh Ekoturizm Yönetim Planı' Genel Müdürlüğünce onaylanırken, Artvin Valiliği'nin destekleriyle proje ile ilgili çalışmalar başladı.

Ekoturizm Yönetim Planı içerisinde; Anbarlı-Tütüncüler, Ormanlı-Fıstıklı köyleri, Çamlık-Yenimahalle ve Kafkasör-Genya Dağı boyunca 52 kilometrelik 4 parkurdan oluşan patika yol, orman yolu, stabilize köy yolu ile bisiklet yolu bulunuyor. Güzergâh boyunca yapılacak olan giriş-çıkış kontrol üniteleri, patika(yürüyüş) yolu, ahşap köprüler, yağmurluklar, korkuluklar, çeşme, oturma bankları, masalar, kamelyalar, seyir terasları, yön, ağaç, bitki ve hayvan tanıtım tabelaları ile de şehrimizin güzelliğine güzellik katacakr. Ayrıca ekoturizm sahasının hazırlık çalışmalarında yöre halkının istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından biri Artvin'de hayata geçmiş olacak.

Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, ekoturizm projesinin Artvin halkına şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'e ve Artvin Valimiz Yılmaz Doruk'a Artvin ilimize olan desteklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.